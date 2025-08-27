GIUGLIANO, RAPINA A MANO ARMATA DA LIDL

Condividi

Visite: 32

11 Visite

Rapina a mano armata nella serata di ieri a Giugliano. Nel mirino dei malviventi è finito il supermercato Lidl di via Pigna, a Casacelle. Intorno alle 20, secondo quanto racconta Il Mattino, tre uomini armati hanno fatto irruzione nel punto vendita, costringendo il personale a consegnare l’incasso della giornata, che ammonta a poche centinaia di euro. Dopo aver raccolto il bottino, la banda ha fatto perdere le proprie tracce a bordo di un’auto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti