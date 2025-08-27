NAPOLI: Contraffazione e sicurezza alimentare. I controlli dei Carabinieri in piazza Garibaldi Posta in arrivo

Condividi

NAPOLI: contraffazione e sicurezza alimentare. I controlli dei Carabinieri in piazza Garibaldi

Ancora lotta alla contraffazione attorno piazza Garibaldi, ancora controlli nelle attività commerciali.

I carabinieri della compagnia Stella, insieme a personale dell’ASL, continuano la pressione nell’area che circonda la stazione centrale.

Denunciato per contraffazione un 19enne, sorpreso con 200 capi di abbigliamento con marchi falsificati.

Sospeso uno chalet in corso Garibaldi per carenze igienico sanitarie. Per la titolare di una pizzeria, una sanzione di 1000 euro per le svariate irregolarità rilevate.

In un panificio a due passi da piazza Garibaldi sequestrati 25 chili di prodotti e rilevate carenze igieniche.

Nel bilancio anche una denuncia per evasione e una per guida senza patente.

Per il capitolo circolazione stradale sono 8 i veicoli sequestrati.













