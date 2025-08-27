REGIONALI, CALENDA TUONA ANCORA: PIUTTOSTO CHE SOSTENERE FICO IN CAMPANIA MI TAGLIO LE MANI

Condividi

In Toscana il riformista Giani si è fatto dettare il programma dalla Taverna. In Campania, piuttosto che darla in mano a Roberto Fico, mi taglio le mani».

Poi, indomito quanto appassionato, prosegue attaccando duro il Pd: «Si sono consegnati mani e piedi ai Cinque Stelle» che non a caso, è il sillogismo metto in campo dal leader di Azione, «gli hanno dato Pasquale Tridico in Calabria, l’uomo del reddito di cittadinanza. L’ultima cosa di cui avevano bisogno»… recita la costernata asserzione conclusiva sul punto che, tirando le somme, non esclude un certo rammarico sulle Marche: «Io non so cosa sia successo a Matteo Ricci, lo avrei anche supportato. Poi però dice che vuole chiudere i termovalorizzatori…».

Da Calenda i riconoscimenti alla premier Meloni

Ma non e tutto. Perché come anticipavamo in apertura, sollecitato ad esprimersi anche sulla premier, Calenda nello scindere tra piano istituzionale e lato politico, afferma: «C’è rispetto, dialogo, come con tutti i presidenti del Consiglio, il mio è un lavoro di proposta». Dall’altro punta di vista, poi, se da un lato ricorda che non c’è un «avvicinamento concreto e sostanziale», come lo definisce Sallusti, da un altro canto riconosce che «Giorgia è una politica pura e capace» ma, il problema che più sta a cuore al segretario Calenda, è che anche questo governo, secondo lui, non sta affrontando «il tema delle riforme e della competenza». Sarà davvero così? Ai posteri (e agli elettori che finora si sono chiaramente espressi), l’ardua sentenza…













