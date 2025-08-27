Calenda scarica Fico. E quelli di Azione Marano che faranno? Resteranno con il leader o si aggregheranno al duo Fico-De Luca?

Vincenzo Battilomo, Mario De Magistris, Domenico Catuogno e Italo Montella. Tutti targati Azione, almeno sulla carta. Ma dopo le ultime dichiarazioni al vetriolo di Carlo Calenda — che ha stroncato Roberto Fico su tutta la linea, giurando che mai lo appoggerà in Campania — sorge spontanea una domanda: che faranno ora i rappresentanti maranesi del partito?

A Marano, infatti, i quattro sostengono un sindaco espressione del Pd, supportato a sua volta — seppur in modo non ufficiale — da Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo e da esponenti di destra. Una coalizione che definire variegata è un eufemismo. I tre (Battilomo, De Magistris e Montella) sono da sempre vicini ai circuiti del centrosinistra militante, non proprio il prototipo del calendismo doc. Poi c’è Catuogno, che in teoria dovrebbe incarnare il volto moderato e riformista del gruppo, ma che, di fatto, ha abbracciato una giunta, quella di Morra, di stampo decisamente ultra progressista su più fronti, e che in passato ha espresso solidarietà a figure nazionali ben lontane dalla linea di Azione.

Insomma, restare nel solco tracciato da Calenda o scivolare con discrezione verso l’area Fico-De Luca? La tentazione del riposizionamento è forte. E a Marano, si sa, le scelte non sono mai solo ideologiche.