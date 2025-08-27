Sanità, Nappi (Lega): per il fitto di un immobile sinistra e Asl Na1 hanno bruciato più di 10 milioni di euro

Condividi

“Volete un altro esempio di come la sinistra continua a bruciare i soldi dei campani? L’Asl Napoli 1, tra le più grandi d’Italia, con proprietà immobiliari a perdita d’occhio, da quarant’anni versa nelle casse di una società privata il canone di fitto per la sede del Distretto 25. Oltre 10 milioni di euro, un fiume di denaro che va letteralmente in fumo, mentre si lasciano abbandonati e vuoti gli spazi del Leonardo Bianchi e dell’enorme struttura del Frullone. Dove però hanno trovato modo di realizzare – sempre coi soldi dei campani – persino una bella ‘fattoria’, la stessa nella quale, se non li avessimo scoperti con le mani nel sacco, avrebbero persino organizzato un bel party per festeggiare il trasferimento del direttore generale in pieno DeLukistan, al Ruggi di Salerno, fresco di mega finanziamenti… Non c’è altra soluzione: questa gente deve andare a casa!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













