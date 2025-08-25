Bennato, problema di salute: saltano due concerti

Annullato un concerto di Edoardo Bennato in Sicilia, a Viagrande, vicino a Catania. Il cantante, per motivi di salute, ha dovuto cancellare alcune date del suo tour. Lo riporta La Sicilia.

Ai Bennato è stato consigliato dai medici un periodo di riposo. Saltano così due date del tour. Ieri sera il cantautore napoletano si sarebbe dovuto esibire in piazza San Mauro. Bennato è stato visitato dai medici dell’ospedale San

