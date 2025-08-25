Meteo, tra pochi giorni sarà di nuovo grande caldo al sud

Condividi

Le proiezioni dei modelli previsionali indicano chiaramente la possibilità che presto possa tornare il caldo intenso, sebbene non dappertutto”. Il Nord verrà risparmiato, ma al Centro-Sud e nelle isole “è atteso un sensibile e brusco rialzo termico nella parte centrale della settimana, per cui mercoledì 27 e giovedì 28 agosto saranno probabilmente giornate molto calde, specie in Sicilia e Sardegna, con picchi al di sopra dei 35 gradi“. Il caldo intenso però avrà vita breve, perché già nel weekend successivo, tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, si ritornerà a valori più in linea con il fine-agosto.













