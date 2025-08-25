Campania, PD verso il congresso: De Luca jr ago della bilancia per la candidatura di Fico

Settimana decisiva per il Partito Democratico in Campania. Il via libera al congresso regionale, atteso nelle prossime 48 ore, potrebbe sbloccare ufficialmente la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione. Al centro del dibattito c’è la possibile nomina di Piero De Luca come segretario regionale del partito, condizione ritenuta fondamentale per cementare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle.
Il commissario regionale Antonio Misiani è pronto a incontrare i segretari provinciali, con l’obiettivo di celebrare il congresso tra il 20 e il 30 settembre. Si tratterebbe di attuare l’intesa raggiunta a luglio a Roma da Giuseppe Conte, Elly Schlein e Vincenzo De Luca.
Ma le tensioni interne non mancano. L’area vicina ad Andrea Orlando contesta la leadership del figlio dell’attuale governatore. In questo contesto, l’eurodeputato Sandro Ruotolo valuta la candidatura alternativa per il congresso, sostenuto da figure come Federico Conte, che invocano una discussione interna più ampia e partecipata.
Il Nazareno punta a un congresso unitario per evitare spaccature, ma lo scenario resta incerto. Anche perché, in assenza di passi avanti, Vincenzo De Luca potrebbe tornare ad attaccare pubblicamente il partito, con la sua consueta vis polemica.
Campania e Puglia restano gli ultimi nodi da sciogliere per le Regionali 2025. In Calabria, intanto, il M5S ha ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico.