Personale docente e ATA. Izzo: “In Campania servono più risorse”

In questi giorni si stanno completando le nomine nei ruoli del personale docente e Ata del comparto scuola.

I numeri delle immissioni in ruolo in particolare nella regione Campania non corrispondono alla reale esigenza per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In particolare gli uffici di segreteria e il comparto delle pulizie risentiranno dell’ esiguo numero di immissione in ruolo per la gravosa mole di lavoro che ogni anno aumenta vertiginosamente.

Situazione che sarà ancor più difficile in quei comuni dove si registra l’ assenza dell’ ente comunale nel supportare le attività scolastiche.

I Dirigenti Scolastici anche per l’ anno scolastico 2025.26 saranno chiamati a mettere in campo tutto il loro estro e fantasia per una buona e sicura gestione delle scuole a loro affidate.

Mi auguro e invito l’ organo provinciale e regionale del comparto scuole ( CSA e UAT) ha emanare subito il decreto per gli incarichi annuali, con l’ incremento dei posti disponibili in organico di fatto per dare ossigeno a un comparto molto spesso in affanno perché visto come “la cenerentola” del sistema.

L’ unica nota positiva che si registra é la riconferma dei docenti di sostegno sugli alunni speciali che da qualche anno mostra sensibilità e il non voler rimanere indietro nessuno.

Buon anno scolastico a tutti.

nota di Michele Izzo.













