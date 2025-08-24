Incidente tra Montecorvino Rovella e Giffoni: morto un 22enne, grave la ragazza in auto con lui

Condividi

Un giovane deceduto, una ragazza trasportata in codice rosso al pronto soccorso e un uomo ferito. È il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6.30, sulla strada provinciale che collega Montecorvino Rovella e Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Per cause che dovranno essere accertate, due autovetture si sono scontrate quasi frontalmente. Nell’impatto, un 22enne è morto e una 21enne che era nell’auto con lui è rimasta gravemente ferita e, perciò, trasportata in codice rosso al ‘Ruggi’ di Salerno. Un 47enne, che era alla guida dell’altra vettura, è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.













