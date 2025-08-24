Villaricca, rapina al distributore: inseguimento fino a Giugliano: ladri fuggono a piedi, bottino recuperato

Condividi

Rapina a mano armata ieri sera in un distributore di carburanti (Als) a Villaricca. Due malviventi hanno minacciato un dipendente e si sono fatti consegnare l’incasso, circa 2.000 euro.

L’allarme, lanciato dallo stesso operatore, ha permesso ai carabinieri di mettersi subito sulle tracce dell’auto dei rapinatori, dando vita a un inseguimento terminato a Giugliano, dove i fuggitivi si sono schiantati contro un paletto stradale, nei pressi dell’ospedale San Giuliano.

Dopo l’impatto, i ladri sono riusciti a fuggire a piedi, facendo perdere momentaneamente le loro tracce. A bordo dell’auto abbandonata, i militari hanno recuperato l’intero bottino.













