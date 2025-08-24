Ucraina: auguri Trump a Zelensky per giorno indipendenza. “Ora è il momento di porre fine alle uccisioni insensate”

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky i suoi auguri per il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina. Nel messaggio, pubblicato su X dal presidente ucraino, Trump esprime ‘le mie congratulazioni e i miei piu’ calorosi auguri a Lei e al coraggioso popolo ucraino che festeggia i 34 anni di indipendenza’. Il popolo ucraino, continua il testo, ‘ha uno spirito infrangibile e il coraggio del vostro Paese ispira molti. Nel celebrare questo giorno importante, sappiate che gli Stati Uniti rispettano la vostra lotta, onorano i vostri sacrifici e credono nel vostro futuro di nazione indipendente’. Per il tycoon, ‘ora e’ il momento di porre fine alle uccisioni insensate’, e aggiunge: ‘Gli Stati Uniti sostengono una soluzione negoziata che porti a una pace duratura e sostenibile che ponga fine allo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranita’ e la dignita’ dell’Ucraina’.













