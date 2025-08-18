Se il Comune di Marano non sarà sciolto (o se lo sarà), il merito sarà soprattutto di Terranostranews. Quello che i provinciali della politica locale non hanno mai capito

Condividi

Se il Comune di Marano dovesse evitare lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, il merito sarà – e va detto senza giri di parole – soprattutto di TerraNostraNews e del suo direttore Fernando Bocchetti. E, paradossalmente, se invece sarà sciolto, lo si dovrà anche alla mole di verità emerse grazie al lavoro del giornale. In entrambi i casi, che piaccia o no, il nodo centrale resta lo stesso: l’unica vera azione di controllo costante sul territorio, negli ultimi anni, l’ha fatta chi ha scritto, denunciato e informato.

TerraNostraNews è stata presente nei momenti chiave. Ha raccontato ciò che altri fingevano di non vedere: dalla scuola di San Rocco (è finita come sostenevamo noi, cioè con il trasferimento degli alunni) al bene confiscato che rischiava di finire in mani “vicine” a un consigliere comunale, passando per i rischi del PUC e sull’ennesima imminente cementificazione di via Adda, comparto C17, in una città divorata da interessi opachi. È stato il giornale a sollevare il caso del brindisi dell’amico più stretto del sindaco alla festa di un palazzinaro, già coinvolto in vicende giudiziarie pesanti e poi assolto. È stato sempre il giornale a pubblicare il celebre balletto di un altro politico, diventato anch’esso simbolico per certi atteggiamenti e certe compagnie che hanno sollevato interrogativi, tanto nei cittadini quanto nelle istituzioni.

Episodi che hanno fatto riflettere (la commissione d’accesso in primis e poi Morra) – e, in alcuni casi, cambiare rotta su comportamenti, frequentazioni, decisioni amministrative. A volte prima dell’arrivo della commissione d’accesso, a volte subito dopo. Ma è innegabile che quei contenuti hanno inciso.

Questo lavoro, però, non è stato e non sarà capito – e nemmeno tollerato – da chi oggi sta attorno al potere. Perché, diciamolo chiaramente, si tratta spesso di gente che non è mai uscita da San Rocco, che a stento è arrivata alla rotonda Maradona o nelle curve di Quarto. Una realtà chiusa, provinciale, mentalmente impastata di relazioni locali e logiche da cortile. Persone con un’idea di democrazia a senso unico: va bene solo se non disturba. Se non fa domande. Se non mette in discussione.

Sono quelli che si offendono se un giornalista fa il giornalista. Che ti insultano se chiedi conto di una decisione. Che si indignano non per ciò che succede, ma per il fatto che venga raccontato.

E poi c’è chi, come il sindaco Morra, per cultura e strumenti, potrebbe anche comprendere. Ma non lo ammetterà mai, per ragioni caratteriali e personali, di astio e livori maturati nei confronti del fondatore del giornale. Ricordate le sue prime parole quando fu eletto sindaco? “Con voi di Terranostranews non parlo”. Parole pesanti, che un sindaco, che deve essere il primo cittadino di tutti, non dovrebbe e non avrebbe mai dovuto pronunciare. E’ difficile riconoscere che chi ti segnala un pericolo, anche duramente, lo fa per evitare che tu ci finisca dentro. Non per danneggiare. Ma, in fondo, per salvarti e salvare la comunità.

Ecco allora la verità nuda e cruda: se Marano si salverà, sarà grazie anche a chi ha fatto le pulci al potere, non a chi lo ha protetto. E se Marano sarà commissariata, sarà perché certe connivenze, certe distrazioni, certi silenzi erano troppo gravi per essere ignorati. In entrambe le ipotesi, TerraNostra News ha fatto ciò che molti non hanno avuto il coraggio – o l’onestà – di fare: informare.

Chi conosce la vita vera, non certo l’entourage di Morra, incline all’inciucio strapaesano, sa che non è chi ti loda a volerti bene, ma chi ti mette in guardia. Anche quando è scomodo. Anche quando ti mette a disagio. Anche quando ti costringe a guardare allo specchio certe scelte e certe compagnie.

Sappiamo già come finirà. In un senso o nell’altro. Ma almeno una cosa resterà chiara: Marano ha avuto chi ha vigilato, mentre altri tacevano. E non è poco. E questo enorme lavoro, disprezzato costantemente da stelline, fatine e matrone locale, sarà apprezzato solo quando questo giornale non esisterà più e resteranno sulla scena solo i menestrelli del potere e gli altri due giornali del territorio, sovente invischiati con politicanti e malaffaristi.













