RUSSIA-UCRAINA, TUTTO PRONTO ALLA CASA BIANCA. E’ IL GIORNO DELLA SVOLTA O L’ENNESIMO BLUFF?

Condividi

Visite: 35

33 Visite

Tutto pronto alla Casa Bianca per il nuovo faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky dopo il primo, rovinoso incontro dello scorso marzo e quello più breve e positivo in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. Poche ore dopo aver parlato con Vladimir Putin in Alaska, il presidente americano si dice determinato a porre fine al conflitto in Ucraina per “smentire e umiliare” i suoi critici. Le sue parole, affidate a un post pubblicato su Truth Social, hanno subito attirato l’attenzione mediatica internazionale. “So esattamente cosa sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato su tutti questi conflitti per anni e non sono mai state in grado di fare nulla per fermarli. Sono persone STUPIDE, prive di buon senso, intelligenza o comprensione, e non fanno altro che rendere l’attuale disastro R/U più difficile da RISOLVERE”. Presenti all’incontro anche il vicepresidente Usa JD Vance, la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e i leader dei principali paesi europei, dal premier britannico Keir Starmer al presidente francese Emmanuel Macron e alla premier italiana Giorgia Meloni.

Segui qui la diretta:

Ore 19.07 – Zelensky, “concordata una posizione con i leader europei”

“Insieme ai leader di Finlandia, Regno Unito, Italia, Commissione Europea e Segretario Generale della Nato, abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista dell’incontro con il presidente Trump”. Lo dice Volodymyr Zelensky dopo il pre-vertice con i leader europei. “L’Ucraina è pronta per una vera tregua e per stabilire una nuova architettura di sicurezza. Abbiamo bisogno di pace”, ha aggiunto.

Ore 19.02 – Zelensky, “serve una pace duratura per l’Ucraina e l’Europa”

Volodymyr Zelensky ha insistito nel dire che serve una “pace affidabile e duratura” per l’Ucraina e l’Europa dopo il suo incontro con i leader europei prima del bilaterale con Donald Trump alla Casa Bianca.

Ore 18.49 – Sirene di allarme antiaereo a Kiev poco prima dell’incontro fra Zelensky e Trump

Un allarme antiaereo è scattato in tutta l’Ucraina mentre a Washington era atteso l’incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei. Come riferito sui social dall’aeronautica militare ucraina, sirene di allarme hanno suonato anche nella capitale Kiev in seguito al rilevamento del decollo di un MiG-31 russo, un caccia utilizzato da Mosca negli attacchi e in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal.

Ore 18.34 – Meloni arrivata alla Casa Bianca

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e’ arrivata alla Casa Bianca, dove partecipera’ insieme agli altri leader europei al multilaterale con i presidenti di Ucraina e Stati Uniti.

Ore 18.27 – Ursula, “con Trump e i leader europeri per una pace giusta e duratura”

“Oggi mi trovo a Washington D.C. con Volodymyr Zelensky e i leader europei. Insieme incontreremo il presidente degli Stati Uniti. Stiamo lavorando per porre fine allo spargimento di sangue in Ucraina. E per raggiungere una pace giusta e duratura”. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in un post su X.

Ore 18.20 – Leader europei arrivati alla Casa Bianca

I sette leader europei, tra cui la premier italiana, Giorgia Meloni, stanno arrivando alla Casa Bianca per l’incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il primo ad arrivare è stato il segretario generale della Nato, Mark Ruttte. Macron, Starmer, Merz, von der Leyen, Stubb e Rutte sono stati accolti con il tappeto rosso e la guardia d’onore militare sul South Lawn della Casa Bianca. Il leader ucraino, che incontrerà il presidente americano in un bilaterale nello Studio Ovale tra circa un’ora, arriverà da un’altra entrata, sul lato ovest della residenza.

Ore 18.09 – Conclusa la riunione Zelensky-leader Ue

Si è conclusa la riunione preparatoria tra i leader europei, inclusa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro all’ambasciata ucraina a Washington è stato organizzato prima del summit con Trump. Il corteo della premier italiana è attualmente in movimento verso la Casa Bianca.

Ore 17.58 – Meloni, “Giornata importante dopo 3 anni di assenza di segnali dalla Russia”

“Penso che sia questa una giornata importante. Dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo, che pretendeva la capitolazione di Kiev, oggi finalmente si aprono gli spiragli di dialogo, perché c’è una situazione di stallo sul campo. E noi lo dobbiamo ricordare, perché quella situazione di stallo sul campo è stata costruita, chiaramente, dal coraggio degli ucraini, ma anche dal sostegno unito che l’Occidente ha garantito in questi anni alla nazione aggredita”. Così la premier Giorgia Meloni, parlando a Washington.

Ore 17,42 – Vance, Rubio e Witkoff nello Studio Ovale con Trump e Zelensky

La Casa Bianca ha confermato che cinque funzionari statunitensi saranno presenti nella stanza con Donald Trump quando Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale più tardi oggi. Lo riferisce la Cnn. Si tratta del vicepresidente JD Vance , del segretario di Stato Marco Rubio, del capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles , dell’inviato speciale Steve Witkoff e dell’inviato speciale Keith Kellogg . Zelensky sarà accompagnato da Andriy Yermak , il suo capo di stato maggiore, e da Rustem Umerov, ex ministro della Difesa e ora capo del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina.

Ore 17.20 – Zelensky vede Meloni, Starmer e Rutte in giacca e camicia

Incontro all’ambasciata ucraina di Washington tra alcuni leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in vista del vertice che quest’ultimo avrà tra poco con il presidente Usa. All’incontro – secondo quanto riporta un breve video diffuso da Palazzo Chigi – partecipano, tra gli altri, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il presidente Zelensky, forse in vista del successivo bilaterale con Trump, indossa una camicia e una giacca neri, anche se quest’ultima di taglio molto sportivo.

Ore 17.02 – Putin al telefono con i leader di Brasile, India, Sudafrica, Kirghizistan e Tagikistan

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto colloqui telefonici con diversi leader internazionali per riferire sugli esiti dell’incontro con l’omologo statunitense Donald Trump ad Anchorage, in Alaska. Tra gli interlocutori figurano il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon, il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov e il primo ministro indiano Narendra Modi. Secondo il Cremlino, nel colloquio con Modi è stato affrontato il tema della crisi ucraina: “I leader hanno discusso le prospettive di una soluzione a lungo termine della crisi in Ucraina e hanno concordato di proseguire il dialogo su questo tema, così come su altre questioni internazionali di attualità”. Modi ha ringraziato Putin per l’aggiornamento e ha sottolineato che “l’India ha costantemente invocato una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina e sostiene tutti gli sforzi in questa direzione. Attendo con interesse di proseguire lo scambio di opinioni nei prossimi giorni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti