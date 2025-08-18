MELITO, UCCISO ISPETTORE DI POLIZIA: CIRO LUONGO AVEVA 58 ANNI. IL KILLER FERMATO AL CONFINE CON GIUGLIANO: E’ IL FIGLIASTRO

Condividi

Tragedia a viale delle Margherite, dove in serata è stato ucciso Ciro Luongo, 58 anni, ispettore di polizia. L’uomo è stato trovato nella sua abitazione, riverso in una pozza di sangue, colpito più volte con un’arma da taglio.

Secondo le prime indagini dei carabinieri della compagnia di Marano, il responsabile sarebbe il figlio della compagna, fuggito subito dopo l’aggressione. Alla base del delitto, una lite scoppiata per motivi futili, degenerata in violenza.

Luongo era un poliziotto stimato, conosciuto per la sua riservatezza e professionalità. La notizia ha scosso profondamente la comunità e il mondo delle forze dell’ordine.

Il presunto killer, Roberto Marchese, del 2004, è attualmente in fuga. I militari sono sulle sue tracce e hanno attivato una caccia all’uomo con controlli e posti di blocco in tutta l’area. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio. Fine della fuga: Roberto Marchese, 21 anni, è stato fermato al confine tra Melito e Giugliano dai carabinieri.













