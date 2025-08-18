Ucraina, spiragli di pace. Trump chiama Putin: “Ha accettato le garanzie di sicurezza”

Condividi

Spiragli di speranza e ottimismo dalla Casa Bianca dopo il nuovo faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. L’incontro tra il presidente americano e quello ucraino va decisamente meglio rispetto allo scorso marzo, così come sembra essere stato costruttivo il confronto tra Trump e i leader europei presenti, da Giorgia Meloni a Emmanuel Macron, da Ursula Von der Leyen al segretario Nato Mark Rutte. Dai punti-stampa, alcuni aspetti sono stati abbozzati e confermati ai giornalisti: le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, con la proposta stile-Nato avanzata dall’Italia e accolta da Trump, che a Kiev ha garantito una protezione dell’Alleanza in caso di nuovo attacco russo. E l’intenzione di organizzare un trilaterale con gli stessi Trump, Zelenzky e Vladimir Putin. Da definire, e non sarà facile, la questione cessate il fuoco e cessione dei territori. Qui di seguito, la diretta della giornata.

Ore 22.46 – Trump telefona a Putin

Trump avrebbe interrotto l’incontro con i leader europei per parlare con Vladimir Putin. Lo riferisce la tedesca Bild. Il presidente americano aveva anticipato il colloquio telefonico con il presidente russo, precisando però che lo avrebbe chiamato dopo gli incontri con Volodymyr Zelensky e con i leader europei.













