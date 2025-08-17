Regionali in Campania: si voterà il 16 e 17 novembre

Condividi

Le elezioni regionali si terranno con ogni probabilità domenica 16 e lunedì 17 novembre, con una settimana di anticipo rispetto alla data inizialmente ipotizzata del 23 e 24. Un cambio di rotta deciso da Vincenzo De Luca, che sembra aver rivisto i suoi piani rispetto alla prima indicazione circolata nelle scorse settimane.

La nuova data potrebbe coincidere con quella scelta anche da Veneto e Puglia, in un possibile election day a metà novembre, utile a concentrare risorse organizzative e mediatiche.

Con l’anticipo del voto, slitta anche la scadenza per la presentazione ufficiale delle liste dei candidati alla Presidenza e al Consiglio Regionale: la finestra utile sarà sabato 18 e domenica 19 ottobre.

Il decreto ufficiale di indizione delle elezioni è atteso entro la prima settimana di settembre, quando il Presidente De Luca dovrebbe firmarlo, rendendo definitiva la nuova timeline elettorale.

Una mossa strategica? In molti lo ipotizzano. Anticipare il voto potrebbe offrire un vantaggio politico in una fase delicata, ma per ora si tratta solo di speculazioni. Quello che è certo è che la campagna elettorale entra ora nel vivo, con tempi più serrati e candidati pronti a scendere in campo.













