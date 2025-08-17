Marano, via Monte: liquido fognario in strada da giorni. La perdita sarebbe riconducibile ad un guasto nel parco Acer di via Arbusto

Una perdita fognaria maleodorante sta causando disagi e preoccupazione in via Monte, all’angolo con via Padreterno. Da diversi giorni, i residenti segnalano la presenza costante di liquami in strada, con conseguente rischio igienico-sanitario aggravato dalle alte temperature di metà agosto.
Secondo quanto riferito dal responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune e dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, l’origine del problema sarebbe da ricondurre a un guasto all’impianto fognario interno al parco Acer di via Arbusto, complesso di edilizia popolare.
La competenza dell’intervento spetterebbe ad Acer, l’ente regionale che gestisce gli alloggi. Tuttavia, la situazione richiede un’azione tempestiva: i cattivi odori e la fuoriuscita continua di liquido fognario rappresentano un serio pericolo per la salute pubblica, in un’area densamente abitata e a forte transito pedonale.
I cittadini chiedono risposte e tempi certi: “Non possiamo convivere con i liquami sotto il sole cocente. È una situazione inaccettabile”, commenta un residente esasperato.
Il Comune ha sollecitato un intervento immediato da parte degli enti competenti. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.