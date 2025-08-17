Napoli. Agosto di truffe: decine di vittime denunciano il “professionista egiziano dell’inganno”

Numerose segnalazioni stanno emergendo sul conto di Samer Khalifa, cittadino egiziano accusato di essere al centro di una serie di truffe che si sono intensificate nel periodo di Ferragosto, ma che sembrerebbero andare avanti da anni. Le vittime, spinte dalla necessità di raccontare le proprie esperienze, stanno descrivendo un sistema ben collaudato che coinvolge vendite fittizie, promesse mai mantenute e raggiri mirati.

Le truffe non si limitano al settore dei viaggi, sebbene proprio in questo ambito si registri il maggior numero di segnalazioni. Numerosi casi parlano di biglietti aerei venduti tramite contatti diretti o social network, in particolare Facebook, con la scusa di dover rinunciare a un viaggio già prenotato. Dopo aver ricevuto il denaro, Khalifa scompariva nel nulla, lasciando le vittime senza volo e senza rimborso.

Una delle storie più emblematiche riguarda una donna che, fidandosi dell’uomo, si era fatta intestare un’automobile per aiutarlo. Il veicolo è rimasto nelle mani di Khalifa, ma le multe – oltre 4.000 euro – sono arrivate tutte a lei. Un’altra famiglia, convinta di aver acquistato una crociera, ha scoperto solo all’ultimo momento che non era mai stata prenotata.

C’è poi chi riferisce di essere stata truffata già quattro anni fa, sempre con la scusa di voli annullati o spostati, per i quali non è mai arrivato alcun rimborso. I racconti si moltiplicano e mostrano una costante: l’abilità del presunto truffatore nel conquistare la fiducia delle persone e nel rendere credibili le sue storie.

La segnalazione più clamorosa riguarda un presunto stand che Khalifa avrebbe avuto all’interno dell’aeroporto di Capodichino, dove offriva – secondo quanto riferito da una conoscente – tariffe molto convenienti grazie alla possibilità di far passare bagagli da stiva eludendo i controlli d’imbarco. Un’accusa grave, che solleva anche interrogativi sulla sicurezza aeroportuale.

Tra le vittime figura anche un noto ristoratore di Caserta, a conferma del fatto che il raggio d’azione del presunto truffatore non si limitava a un solo settore o categoria sociale.

L’entità e la varietà delle truffe raccontate delineano il profilo di un truffatore seriale con una rete estesa e una certa esperienza nel manipolare la buona fede delle persone. Le indagini sono in corso e si invitano eventuali altre vittime a farsi avanti.