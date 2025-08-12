Scossa di terremoto ieri con epicentro ad Agnano Montespina: magnitudo 2.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata questa sera alle ore 20:41 con epicentro nella zona di Agnano Montespina. Il sisma è stato avvertito principalmente nell’area est di Napoli.

«Si tratta di un’area sismogenetica attiva, dove i terremoti sono frequenti – ha spiegato Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano –. Nell’ultima settimana abbiamo registrato un leggero aumento degli eventi sismici rispetto alla precedente. La velocità di deformazione del suolo resta stabile a 15 millimetri al mese».