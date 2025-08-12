Fermati i quattro minorenni rom che avevano investito e ucciso un’anziana e che si erano dati alla fuga

35 Visite
Fermati i quattro pirati che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis sono stati individuati e bloccati martedì mattina. Sono tre ragazzini e una ragazzina, giovanissimi. Avrebbero meno di 14 anni. La loro fuga è durata neanche 24 ore.
Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, li hanno trovati in un accampamento abusivo nomade della zona. Sarebbero stranieri, ma i quattro non avevano documenti addosso, per cui si sta procedendo alla loro compiuta identificazione.