Fermati i quattro minorenni rom che avevano investito e ucciso un’anziana e che si erano dati alla fuga

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 75
35 Visite

Fermati i quattro pirati che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis sono stati individuati e bloccati martedì mattina. Sono tre ragazzini e una ragazzina, giovanissimi. Avrebbero meno di 14 anni. La loro fuga è durata neanche 24 ore.

Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, li hanno trovati in un accampamento abusivo nomade della zona. Sarebbero stranieri, ma i quattro non avevano documenti addosso, per cui si sta procedendo alla loro compiuta identificazione.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore