Trovato morto il bambino disperso in mare: Carlo Panizzo è annegato a 6 anni

Ritrovato senza vita il corpo del piccolo Carlo Panizzo . I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato la salma intorno alle 3 di martedì 12 agosto, a cento metri dalla battigia poco distante da dove era scomparso verso le 16 di lunedì: era vicino ai frangiflutti, alla profondità di due metri. Decisivo l’impiego di un sonar in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali.

Le ricerche e i bagnanti coinvolti

La sala operativa della guardia costiera era stata allertata per la scomparsa in acqua del bambino (6 anni) di Roncade (Treviso), denunciata dalla madre a Ca’ Pasquali, sul litorale di Cavallino-Treporti (Venezia). A seguito della richiesta di aiuto la guardia costiera ha inviato sul posto una motovedetta, la Cp833, di due gommoni, Gc187 e Gc111 e pattuglie via terra da Venezia e Jesolo. Nelle ricerche sono stati impiegati anche due elicotteri dei vigili del fuoco e della polizia.