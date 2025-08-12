Il governo Meloni supera 1024 giorni, il quarto più longevo

Condividi

Quota 1024, il governo Meloni mette la freccia prima per affiancare e poi superare, in quanto a longevità, l’esecutivo guidato da Matteo Renzi e aggiudicarsi il quarto posto, a partire da martedì 12 agosto, tra le compagini più durature della storia repubblicana. Di meglio, al momento, hanno fatto il Berlusconi II, il Berlusconi IV e il Craxi I.

Il governo Renzi rimase in carica dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016, appunto 1024 giorni. Il Craxi I, dal 4 agosto 1983 al primo agosto 1986, è medaglia di bronzo con 1093 giorni, mentre il Berlusconi IV, dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011, è ben piantato al secondo posto con 1287 giorni. Primo indiscusso il secondo esecutivo guidato dal Cavaliere con 1412 giorni di operatività, dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005.

Giorgia Meloni può aspirare a rimanere alla guida del governo per 5 anni di seguito, un traguardo che non è riuscito a nessun leader politico repubblicano, raggiungendo un obiettivo che la porterebbe dritta sul podio principale degli esecutivi più longevi. Un risultato realisticamente raggiungibile tenendo conto che potrebbe affiancare il secondo esecutivo del Cav, al momento il più longevo di tutti, il 4 settembre del 2026, quando mancherà un anno abbondante alla scadenza naturale della legislatura.

Meloni comunque è in corsia di sorpasso da tempo. Più di mese fa ha salutato dal finestrino della sua auto governativa Giuseppe Conte che aveva totalizzato 988 giorni, sia pure con due governi: quello gialloverde con la Lega e quello rossoverde con il Pd.

E proprio con i suoi predecessori più vicini, la premier e leader di Fdi ha avuto gli scontri più accesi in questi anni, fuori e dentro il Parlamento.Con il leader 5 stelle rimangono negli annali le liti sul superbonus al 110 per cento e sul reddito di cittadinanza. Anche se il confronto più serrato c’è stato con Matteo Renzi. A cominciare dalla polemica sul bonus degli ottanta euro introdotto dal governo dell’ex leader del Pd e superato proprio dal governo di centrodestra, per finire con gli attacchi della premier contro i rapporti intessuti dal leader di IV con alcuni vertici internazionali. Un continuo botta e risposta che ha raggiunto l’apice delle polemiche quando nella finanziaria l’attuale maggioranza inserì una noma per impedire ai parlamentari di incassare compensi da società con sedi al di fuori dell’Unione europea. Una iniziativa che fu battezzata dentro Italia Viva come legge “anti-Renzi”. Il mantra dell’attuale leadership governativa è proprio la stabilità degli esecutivi, una necessità – ha ricordato in più di una occasione Giorgia Meloni – che consente di dare continuità all’azione dell’Italia a livello interno e internazionale e di poter definire le necessarie riforme di cui il Paese ha bisogno.













