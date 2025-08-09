CHIAIANO, DROGA IN AUTO: ARRESTATO E SCARCERATO DOPO IL GIUDIZIO ABBREVATO

Condividi

Visite: 184

50 Visite

C.R. è stato arrestato dai Carabinieri in quanto trovato in possesso di 100 grammi di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto a Napoli, nel quartiere di Chiaiano, dove i militari, insospettiti dall’atteggiamento assunto da C.G., procedeva a perquisire l’auto su cui viaggiava dove rinvenivano ben occultato un involucro trasparente di cellophane che conteneva la sostanza stupefacente. I militari procedevano, pertanto, ad arrestarlo ed a sequestrare la droga. L’arrestato, difeso dall’Avv. Francesco Buonaurio, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Napoli che all’esito del giudizio abbreviato lo assolveva dall’accusa a lui addebitata e disponeva l’immediata liberazione dello stesso













