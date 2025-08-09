Vesuvio. Casillo (PD): “Nessun perdono per chi brucia o devasta”

Condividi

“Gli incendi che stanno interessando il Vesuvio sono crimini. Chi appicca il fuoco o avvelena l’ambiente è un nemico della natura e della salute di una comunità. Il Vesuvio è un patrimonio unico al mondo, ridurlo in cenere per profitto, vendetta o incuria significa compiere un atto di barbarie inaccettabile. Per chi inquina, brucia o devasta non c’è perdono. Servono pene severe, controlli serrati e la certezza che ogni responsabile pagherà fino in fondo. Un ringraziamento di cuore va alle squadre di soccorso, ai vigili del fuoco, ai volontari, alla protezione civile e a tutti coloro che, in queste ore, stanno operando per salvare il nostro territorio. Difendere il Vesuvio significa difendere noi stessi” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.















