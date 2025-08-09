INCENDI SUL VESUVIO, IL PREFETTO: PRONTI AD INTERVENIRE CON ALTRE FORZE

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, interviene sulla questione incendi sul Vesuvio, queste le sue parole: «Sono comuni che hanno avviato i centri operativi comunali di diramazione e in collaborazione con il centro coordinamento soccorsi. C’è un grande dispiegamento di forze, ci sono 6 canadair della Protezione civile, 4 elicotteri regionali e tanti militari sul posto. C’è anche l’intervento dell’esercito.

Abbiamo un poderoso dispositivo capace di fronteggiare circa 2 km di fuocoPotremmo aumentare ancora di più la forza con altre persone dell’esercito. Sono fiducioso che vengano individuati i responsabili».

