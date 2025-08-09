Afragola, furti di pezzi d’auto: denunciato 35enne già sottoposto all’obbligo di firma

Condividi

Visite: 26

21 Visite

La Polizia Locale di Afragola, guidata dal Colonnello Antonio Piricelli, ha denunciato un uomo di circa 35 anni per furto di parti di auto, reato commesso in particolare in Via Benedetto Croce. L’indagine, avviata dopo una serie di episodi simili in città, ha incluso accertamenti e appostamenti mirati, che hanno permesso di individuare e fermare il responsabile.

L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Durante i reati utilizzava un ciclomotore privo di assicurazione, revisione e patente di guida: il mezzo è stato sequestrato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti