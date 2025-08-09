Lo scivolone di Borrelli: posta il santino elettorale di Di Fenza quando era con la Lega, ma dimentica di chiarire che Pasquale è deluchiano da 5 anni e sostiene un sindaco Pd nella sua città

Condividi

Visite: 805

50 Visite

L’ultima di Francesco Borrelli, che posta un santino elettorale di Di Fenza, di quando, oltre sei anni fa, era candidato con la Lega, ma dimentica di chiarire che da oltre 5 anni Di Fenza sostiene De Luca, anzi è un fedelissimo di De Luca, e sostiene, a Marano, un sindaco Pd e una giunta di centrosinistra da oltre due anni e mezzo. E non solo, che Di Fenza ha ancora un assessore che lo rappresenta nella medesima giunta. Con la scusa che si tratta di un messaggio inviato da un lettore, dimentica di dire che lui e Di Fenza sono della stessa parte politica, centrosinistra, e tutti pro giunta De Luca.













