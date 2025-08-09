Il direttore Bocchetti querela il deputato Borrelli. “Gravissime e false affermazioni contenute in una nota stampa”

Condividi

Visite: 696

30 Visite

Il direttore di Terranostranews, Fernando Bocchetti, preannuncia querela nei confronti del deputato Francesco Emilio Borrelli per le gravi affermazioni riportate in un comunicato stampa odierno, nel quale Borrelli riferisce di aver mandato dei messaggi privati sulla sua chat whatsapp in nome e per conto di Severino Nappi, consigliere regionale leghista. Bocchetti aggiunge: “Una menzogna di una gravità inaudita, l’onorevole Borrelli risponderà davanti alla legge delle gravi affermazioni fatte nei miei confronti. Può tranquillamente pubblicare il contenuto della nostra interlocuzione, nel corso della quale il sottoscritto ha apertamente criticato i leghisti campani e, nel contempo, criticato Borrelli per aver postato una foto di Di Fenza con il santino della Lega, senza aver ricordato che Di Fenza è da anni un sostenitore della giunta De Luca da anni nonché sostenitore della giunta di centrosinistra di Marano. Borrelli – conclude Bocchetti – abbia il coraggio di pubblicare l’intera conversazione, in modo da consentire a tutti di verificarne il contenuto”. Avrà il coraggio di farlo?













Commenti