Borrelli querela Nappi. L’esponente leghista: “Lo aspetto in tribunale, vediamo se rinuncia all’immunità”

Condividi

Visite: 110

24 Visite

Nappi (Lega) a Borrelli: non creda di negare l’evidenza dei fatti con lo spauracchio della querela

“Borrelli non creda di fermare la verità dei fatti, né quella che lo qualifica come politico della legalità a giorni alterni, agitando lo spauracchio della querela. Per questo lo attendo in tribunale. Mi aspetto, però, che, d’ora in avanti, questo signore – abituato da anni ad offendere, ovviamente in modo del tutto gratuito, cittadini inermi trincerandosi dietro immunità parlamentare e scorta – abbia il coraggio di rinunciare all’immunità”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti