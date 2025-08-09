Caso tiktoker in consiglio regionale. Rita De Crescenzo annuncia la candidatura e spiega: “Di Fenza mi ha chiamato, voleva parlare di politica”

Condividi

Visite: 1.144

169 Visite

Tik toker e candidata. Rita De Crescenzo scende in campo alle regionali. “Napoli è il Paese che amo”, dice, col sorriso, all’Huffpost. La tik toker da centinaia di migliaia di iscritti, ha portato lo scompiglio nel partito di Carlo Calenda. Colpa di un video, girato negli uffici di Pasquale Di Fenza, capogruppo di Azione in consiglio regionale. “Popolo ci sei?” si legge sullo schermo, mentre in sottofondo va l’Inno di Mameli.

A me vaiassa? Ma come si permette? Qui sono altri che danno scandalo, quelli che fanno solo casino con il telefonino e chiamano a tutti camorristi e delinquenti, come Borrelli quello dei Verdi. Ma poi non ho capito: mica l’ho minacciato io a Di Fenza di fare il video… Qua siamo tutti maggiorenni. Perchè non chiamate lui?

Ha ragione, ma con tutto il rispetto di Di Fenza, lei è più interessante. A proposito ma com’è che stavate nel suo ufficio in consiglio regionale?

Siamo andati a fare quattro chiacchiere. Ci ha invitato lui, voleva parlare di politica.

Ah, quindi lei ha simpatie calendiane? Lei è per il terzo polo?

Ma quando mai… è che io mi voglio candidare e lui voleva sapere con quale partito. E così ci siamo presi un caffè.

Lo vogliamo sapere anche noi. Si candida alle regionali?

Si, si. Scendo in campo.

E con quale partito?

No, questo non lo posso dire.

A occhio e croce non sarà coi Verdi… il partito di Borelli.

No, no. Con loro non ci penso proprio.

Per caso lei è di idee progressiste?

Io sono per il po-po-lo. Io voglio portare a votare la gente che non ha mai votato. Gente come me, che ho la terza media ma mi voglio acculturare. Gente che non si può pigliare i soldi al bancomat mese per mese, come fanno sti signori.

Capito, lei è populista…

No e che sono ste cose? Ti saluto devo andare a Ischia… un bacio!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti