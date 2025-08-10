Caso Tiktoker in Regione, Di Fenza: “Calenda poteva espellermi, ma darmi del buffone è troppo”

Pasquale Di Fenza, consigliere regionale finito al centro della polemica per un video girato con i tiktoker Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano nella sua stanza istituzionale, ha risposto con amarezza alla decisione di Carlo Calenda di espellerlo da Azione, definendolo pubblicamente un “buffone”. Di Fenza, pur accettando l’espulsione, ha contestato i toni del leader: «Essere chiamato buffone da una persona che si ritiene elegante e di stile mi pare eccessivo. Avevo già chiesto scusa per la mia leggerezza nello sventolare il tricolore. Penso che un leader poteva agire con più misura, senza umiliarmi pubblicamente, anche perché io stesso ho contribuito alla formazione del gruppo consiliare di Azione in Campania».

Intanto, la vicenda si allarga a un duro scontro politico. Il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, ha presentato querela per vilipendio alla bandiera italiana e alle istituzioni, chiedendo che siano accertate eventuali responsabilità penali. Borrelli ha inoltre pubblicato un vecchio santino elettorale che ritrae Di Fenza candidato con la Lega, scatenando la reazione del capogruppo leghista Severino Nappi. Quest’ultimo ha accusato Borrelli di ipocrisia e lo ha attaccato per presunti legami del suo partito con figure coinvolte in indagini per voto di scambio. Borrelli ha annunciato una nuova querela, stavolta contro Nappi, per dichiarazioni “false e gravi”.

Nel frattempo, De Crescenzo continua a postare video, ribadendo la volontà di fondare una lista civica e minimizzando l’episodio: «Abbiamo solo alzato una bandiera, non sapevamo fosse un problema». Ma il mondo politico, trasversalmente, sembra prendere le distanze, anche alla luce delle vicende giudiziarie che riguardano la tiktoker e della natura provocatoria dei suoi contenuti.