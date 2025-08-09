Caso Di Fenza, Nappi (Lega): “Borrelli si conferma politico intellettualmente disonesto. Vergognati

Condividi

“Borrelli si conferma un politico intellettualmente disonesto. In queste ore sulle sue pagine social sono state postate immagini relative a un bigliettino elettorale di Pasquale Di Fenza, a quanto pare, candidato con la Lega alle elezioni comunali a Marano, quasi 10 anni fa. Naturalmente, Borrelli omette di riferire che da 5 anni, lui e Di Fenza sostengono insieme lo stesso presidente della Regione, e anche a Marano sostengono di fatto, la stessa coalizione. Un patetico tentativo di speculazione politica rispetto al quale, per esempio, ricordiamo che Borrelli ha direttamente candidato una aspirante consigliera e ha affidato addirittura la gestione della lista del suo partito alla figlia di un boss ergastolano al 416 bis, entrambe poi arrestate nell’ambito di un’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso nelle amministrative del 2023 a Cercola sulle quali aveva messo le mani un clan di camorra. Caro Borrelli, la politica si fa con le proposte, non con lo sciacallaggio, vergognati”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













