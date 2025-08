Il Presidente De Luca riceve Valerio Scoppa, CEO del Centro Aktis

In un incontro privato presso la sede della Regione Campania, il Presidente Vincenzo De Luca ha ricevuto Valerio Scoppa , CEO del Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. , congratulandosi per il recente conferimento del prestigioso Gran Premio Internazionale Leone d’Oro al merito, assegnato a Venezia lo scorso Giugno.

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti per l’importante riconoscimento ricevuto con l’assegnazione del Leone d’Oro – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca –. A tutti voi del Centro Aktis va il mio incoraggiamento e quello dell’intera Regione Campania a continuare in questa direzione.”

“Essere accolti dal Governatore De Luca ed ascoltare parole così autentiche e sentite sul nostro operato – ha commentato Valerio Scoppa – è per me, per i miei collaboratori e per tutto il Centro Aktis, motivo di grande orgoglio oltre che una conferma importante del valore del percorso intrapreso. Continueremo con determinazione a portare avanti il nostro impegno, puntando sull’innovazione tecnologica, sull’eccellenza professionale del nostro personale e su un profondo senso di umanità.”