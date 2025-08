Marano. Viale Duca d’Aosta, dubbi sui lavori Pnrr: “Il Comune paga anche per case ormai acquistate dai privati?”. Nessuno risponde, nessuno indaga?

Condividi

In viale Duca d’Aosta sono in corso importanti lavori di ristrutturazione su diversi alloggi popolari, finanziati con i fondi del Pnrr. Gli interventi riguardano principalmente facciate e coperture, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la qualità abitativa dell’intero complesso. Un intervento atteso e necessario.

Ma nelle ultime settimane, sono numerose le segnalazioni arrivate da residenti e cittadini che sollevano un interrogativo tutt’altro che marginale: il Comune sta finanziando i lavori anche sugli appartamenti che non sono più di sua proprietà?

Già, perché non tutti gli alloggi di viale Duca d’Aosta sono ancora comunali. Negli ultimi anni, molti inquilini hanno acquistato le case in cui vivevano, diventandone a tutti gli effetti proprietari. Secondo le informazioni raccolte, oggi tre appartamenti su quattro sarebbero già stati venduti a privati.

E qui nasce la questione: è corretto usare fondi pubblici per sistemare anche immobili che appartengono a privati cittadini?

Nessuno mette in discussione l’utilità degli interventi né l’importanza di riqualificare il patrimonio edilizio. Tuttavia, in assenza di spiegazioni chiare da parte dell’amministrazione comunale, cresce il malumore. I cittadini chiedono trasparenza sui criteri di spesa, chiarezza su chi ha diritto a beneficiare degli interventi finanziati dal Pnrr e, soprattutto, una distinzione netta tra pubblico e privato.

Ad oggi, non risultano comunicazioni ufficiali dal Comune in merito alla questione. Ma se davvero i fondi pubblici fossero stati impiegati anche per ristrutturare abitazioni private, sarebbe legittimo chiedersi se si tratti di una scelta corretta – o se invece si stiano impiegando risorse destinate alla collettività per finalità non del tutto coerenti.

I cittadini vogliono risposte, e forse sarebbe il caso che anche chi ha il dovere di vigilare sulla gestione dei fondi pubblici cominciasse a farsi qualche domanda.

