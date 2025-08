Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro commerciale Apollo di Casapulla

Condividi

Il Mondadori Bookstore, che verrà inaugurato domani, è situato in un punto nevralgico della città e si pone l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura creando un luogo di incontro interattivo per tutta la collettività.

“Siamo felici di far parte del progetto di Mondadori Store e pronti a diventare un punto di riferimento per la lettura sul territorio grazie a una libreria pensata per offrire un’esperienza accogliente e coinvolgente. Casapulla e il suo territorio meritano uno spazio pensato su misura per gli amanti dei libri di ogni età: non solo un negozio, ma un luogo da vivere”, afferma Raffaele Radice, affiliato Mondadori Store.

Il nuovo Mondadori Bookstore di Casapulla si estende su una superficie di 90 metri quadrati con un catalogo di oltre 10.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia, editoria locale e internazionali. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto Just Comics dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli, gadget e gift card.

Il Mondadori Bookstore di Casapulla è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa. La libreria mette a disposizione di tutti i clienti anche servizi di ordine via telefono.













