Fiola (PD): “Centri di Salute Mentale, sospesa la modifica ai turni notturni. Vince il buon senso”

“La salute mentale non può e non deve essere considerata un settore marginale. In un momento storico in cui il disagio psicologico è in aumento, le istituzioni hanno il dovere di rafforzare, non ridurre, i presìdi di assistenza. Di fronte al rischio concreto di un indebolimento dell’assistenza notturna e festiva nei Centri di Salute Mentale dell’ASL Napoli 1, mi sono attivata da subito, raccogliendo le preoccupazioni di operatori, famiglie e pazienti, affinché venisse sospesa la disposizione. Ringrazio la Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1, che ha raccolto con prontezza la mia richiesta e ha deciso di avviare un percorso di approfondimento condiviso” – è quanto dichiara Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico presidente della commissione regionale politiche sociali, commentando la decisione dell’ASL Napoli 1 di sospendere la rimodulazione dell’assistenza infermieristica notturna e festiva presso i Centri di Salute Mentale.



