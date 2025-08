ERCOLANO. IN QUATTRO SERATE RAGGIUNTO IL NUMERO DI VISITATORI DELL’INTERA EDIZIONE 2024

Condividi

Straordinario successo per l’ottava edizione de I Venerdì di Ercolano. In sole quattro serate, il numero complessivo di visitatori ha già eguagliato l’intera affluenza registrata durante l’edizione 2024, confermando il crescente interesse del pubblico per l’iniziativa serale del Parco Archeologico di Ercolano.

Un risultato che premia la nuova formula introdotta per l’edizione 2025, che prevede una visita serale autonoma e libera del sito archeologico, con un percorso illuminato, arricchito da contenuti digitali e performance artistiche pensate appositamente per l’esperienza notturna.

C’è ancora tempo per partecipare a questo viaggio immersivo tra arte, mito e archeologia: venerdì 1 e 8 agosto andranno in scena gli ultimi due appuntamenti della rassegna. Si rinnova quindi l’invito a tutti a non perdere questa occasione unica per vivere l’antica Herculaneum sotto le stelle.

Ingressi:

Corso Resina 187

Via dei Papiri Ercolanesi 19

Orario di apertura al pubblico: dalle ore 20:00 alle ore 24:00

Primo turno: 20:00-21:30

Secondo turno: 22:00-23:30

www.ercolano.cultura.gov ; www.coopculture.it , e presso la biglietteria del Parco fino alle ore 18,00 del giorno dell’evento. Biglietti disponibili online ai link:, e presso la biglietteria del Parco fino alle ore 18,00 del giorno dell’evento.

Link scaricabile anche dalle pagine FB e Instagram del Parco.

La manifestazione si svolge nell’ambito del Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Campania – SCABEC.

“Una notte al Parco Archeologico di Ercolano è più di un percorso serale: è un’esperienza di bellezza, storia e immaginazione – dichiara Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco – Una città antica, raccontata con i linguaggi del presente, rivive in un viaggio emozionale tra corpo e mito dove protagonista è il visitatore.”













