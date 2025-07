Virus West Nile: morto un 86enne, è la terza vittima nel Lazio

Condividi

Visite: 34

27 Visite

Terza vittima del virus West Nile nel Lazio. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos Salute, si tratta di un uomo di 86 anni che da un mese era ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’uomo, che già soffriva di diverse patologie, si trovava in terapia intensiva e risultava tra i primi a essere stato contagiato.

Virus West Nile: tre morti nel Lazio

Nella giornata di ieri, lunedì 28 luglio, era deceduto all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma un uomo di 77 anni residente a Isola del Liri (Frosinone) e di recente aveva soggiornato a Baia Domizia (Caserta). Anch’egli, soggetto fragile per diverse patologie, aveva contratto la cosiddetta febbre del Nilo. Lo scorso 20 luglio, invece, all’ospedale Santa Maria Goretti di Fondi (Latina) era spirata una donna di 82 anni residente a Nerola, in provincia di Roma.

Virus West Nile: i numeri

In provincia di Roma, al momento, due casi sono stati registrati ad Anzio e Nettuno. Le amministrazioni locali, nel frattempo, stanno fornendo informazioni ai cittadini per chiarire quale sia lo stato dell’arte. A tal proposito, nel pomeriggio di lunedì 28 luglio si è tenuta una riunione della conferenza locale per la sanità della Asl Roma 6, alla presenza del direttore generale Giovanni Profico, dei direttori sanitari e dei sindaci del territorio. Nel corso dell’appuntamento, è stato fatto un punto della situazione con i rappresentanti istituzionali sull’andamento delle infezioni da virus West Nile nell’area di competenza. Obiettivo dell’incontro, aggiornare i rappresentanti istituzionali sull’andamento delle infezioni da virus West Nile nell’area di competenza.

Come si trasmette il virus West Nile

Le autorità sanitarie, a loro volta, hanno rassicurato che la situazione è sotto controllo e che sono in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento. In più, è stato ribadito che il virus si trasmette esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette. Snocciolando qualche dato, è stato precisato che l’80 per cento delle persone punte non sviluppa sintomi, il 20 per cento presenta sintomi influenzali e meno dell’1 per cento dei casi può evolvere in forme cliniche gravi, in particolare in soggetti fragili. È stato inoltre concordato che, in caso di contagio, verrà raccomandata una disinfestazione straordinaria nel raggio di 200 metri dall’abitazione della persona colpita.

Colella, sindaca di Ciampino: “La salute dei cittadini è una priorità”

Emanuela Colella, sindaca di Ciampino, ha evidenizato la posizione espressa dai colleghi presenti: “La salute dei cittadini è per noi una priorità assoluta. Stiamo lavorando in stretta sinergia con la Asl Roma 6 per garantire un’informazione chiara e tempestiva e per attuare tutte le misure necessarie a contenere il rischio. Invitiamo la cittadinanza a seguire le indicazioni ufficiali e a collaborare con le autorità. Come Amministrazione abbiamo creato una pagina dedicata sul sito istituzionale dove i cittadini potranno trovare informazioni sempre aggiornate e stiamo predisponendo dei manifesti da affiggere in maniera capillare sul territorio per poter raggiungere così una platea più ampia”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews