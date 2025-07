La comunità scolastica maranese piange la scomparsa della professoressa Rosa Di Napoli

Condividi

La comunità scolastica maranese è profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa della Professoressa Rosa Di Napoli, stimata docente e collaboratrice del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Segré”.

La professoressa Di Napoli è stata per anni un punto di riferimento nel mondo dell’istruzione cittadina, prima come maestra di scuola dell’infanzia presso il plesso Mallardo, dove ha saputo educare con dolcezza e competenza generazioni di bambini. Con sensibilità, empatia e dedizione ha accompagnato le famiglie nel delicato percorso educativo dei più piccoli, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarla. Negli ultimi anni, Rosa aveva intrapreso un nuovo cammino professionale come docente nella scuola secondaria di secondo grado, al Liceo Segré. Qui, le sue qualità umane e professionali sono state immediatamente riconosciute dal Dirigente Scolastico, che l’ha voluta al suo fianco come collaboratrice nella gestione della scuola. Un incarico che Rosa ha svolto fino all’ultimo giorno con energia, passione e instancabile impegno, animata da un amore profondo per il proprio lavoro e per i suoi studenti.

La notizia della sua scomparsa lascia sgomenta un’intera comunità: studenti, colleghi, dirigenti, famiglie e amici si stringono nel dolore per la perdita di una donna che ha rappresentato un esempio di dedizione, competenza e umanità.

Alla famiglia – al marito Peppe, alla figlia, ai parenti tutti e alla grande famiglia scolastica di cui Rosa era parte fondamentale – giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza affettuosa dell’intera comunità maranese.

Prof. Michele Izzo













