Marano. Morra smentisce il suo operato: studenti della San Rocco trasferiti alla D’Azeglio. Finale tragicomico, vince la stampa definita “terrorista”. I consiglieri dell’Apocalisse muti

Condividi

Visite: 556

68 Visite

Dopo mesi di rassicurazioni pubbliche, incontri con i genitori, proclami in consiglio comunale e atti di sanatoria approvati in tutta fretta, arriva il colpo di scena: gli studenti della scuola media di San Rocco saranno trasferiti. Destinazione: l’istituto D’Azeglio, in un’altra area della città.

Un epilogo paradossale che smentisce direttamente le parole e gli impegni presi dal sindaco Matteo Morra, che aveva più volte garantito il mantenimento della sede attuale, nonostante fosse emerso da tempo – anche grazie alle inchieste giornalistiche – che l’edificio fosse abusivo e pericoloso. Una situazione nota da mesi e finita al centro dell’attenzione pubblica anche grazie a Terranostranews, testata che aveva da subito paventato il possibile trasferimento, venendo per questo accusata di “terrorismo mediatico” dallo stesso primo cittadino e da alcuni esponenti dell’opposizione.

Oggi, però, si scopre che Terranostranews aveva visto lungo: la sede non è idonea, i lavori di restyling promessi non sono mai stati avviati, e il sindaco ha cambiato idea, motivando la scelta con la recente apertura di un autosalone a ridosso della vecchia scuola – paradossalmente – un fatto denunciato proprio dalla testata che in passato era stata attaccata.

Uno scenario tragicomico, che svela in modo lampante le contraddizioni della giunta Morra: prima l’abbraccio ai genitori preoccupati, poi il voto in consiglio per sanare in fretta e furia l’abuso, infine il dietrofront, giustificato con motivazioni secondarie, ignorando completamente le preoccupazioni espresse da mesi da tecnici, docenti e giornalisti. In mezzo, anche l’etichetta di “circo equestre” affibbiata a chi osava criticare la permanenza a San Rocco, in aperta rottura con gli indirizzi dei commissari prefettizi che avevano indicato da tempo lo spostamento come unica soluzione praticabile.

Questa vicenda somiglia a un copione già visto: una gestione incerta e contraddittoria, fatta di annunci, accuse alla stampa libera, retromarce e decisioni assunte per tamponare emergenze più grandi, come il rischio concreto di uno scioglimento per infiltrazioni mafiose che continua ad aleggiare sul Comune.

Ora resta da capire se i consiglieri fedelissimi al sindaco, quelli di minoranza – gli stessi che avevano difeso ogni mossa – avranno il coraggio di prendere le distanze, oppure continueranno a restare in silenzio davanti a un’altra palese contraddizione. Il tempo dei proclami è finito. A parlare, purtroppo, sono i fatti. Dimettetevi per il bene di Marano.

Morra accusava la stampa e garantiva che i ragazzi sarebbero rimasti lì. Voto 0.

Male anche l’ufficio tecnico comunale, che sulla vicenda non è sembrato imparziale: voto 4.

Malissimo i 4 consiglieri di opposizione che erano andati, per mesi in giro, a dire che i ragazzi dovevano rimanere a San Rocco. Voto 1.

Malissimo la famiglia D’Ambra, che per mesi ha attaccato il sindaco, poi ha cambiato idea una volta trovato l’accordo. Voto 3.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews