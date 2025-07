Pomigliano, rissa in strada. Un morto e due feriti

Condividi

I Carabinieri della stazione di Pomigliano – allertati dal 118 – intervengono a via Trieste 105 per la segnalazione di 3 persone ferite in strada.

Una di queste – cittadino serbo di 51 anni – era già deceduto verosimilmente per le percosse subìte. Le altre due persone, anche loro straniere, non sono in pericolo di vita.

Tra le ipotesi investigative dei Carabinieri coordinati dalla procura di Nola una rissa. Indagini in corso













