Monica Mauro (Psi-Avanti Campania): Dalla parte di chi soffre, accanto a chi cura, il sistema sanitario è al collasso

C’è un dolore che non si racconta facilmente . È quello di chi soffre in silenzio, aspettando una risposta che non arriva . Di chi lotta ogni giorno con la propria malattia e con un sistema che troppo spesso non riesce ad accoglierlo . Vedo quello che spesso resta invisibile: le attese infinite, gli sguardi persi nel vuoto, , quegli occhi stanchi e pieni di dignità e la resistenza che si aggrappa a un letto, a un farmaco, a una parola gentile. Vi vedo lottare con una forza che spesso il mondo non riconosce , ma che è più grande di qualunque cura : quella della speranza .Nelle corsie degli ospedali campani si muove una sanità fatta di uomini e donne : medici , infermieri , operatori che non sono sostenuti dal sistema .Liste d’attesa infinite, reparti affollati, poche risorse umane e pazienti che attendono con dignità ma anche con rassegnazione. Vedo medici appassionati ma senza mezzi sufficienti. .Non si può restare indifferenti. Perchè la sofferenza non aspetta . Perché chi sta male ha diritto a una risposta nei tempi giusti, a una cura , a un tempo umano. Perché la sanità non può essere un privilegio per pochi ma un diritto per tutti . Non si può risolvere il problema ricorrendo alla fuga in altre regioni . In Campania servono investimenti seri e una visione politica ma soprattutto serve la volontà di mettere al centro l’unica cosa che davvero conta: la persona. La salute non può essere un privilegio per chi può permettersela altrove. Deve essere un diritto, garantito per tutti, ovunque. Perché quando il corpo cede, l’unica cosa che resta è la fiducia. E lo Stato, le istituzioni, la politica, devono meritarsela, ogni giorno.

Non ci si può sentire soli quando si è malati.

Non in un Paese che si definisce civile.

Non in una terra che ha bisogno di rinascere proprio a partire dal rispetto per chi soffre. A chi soffre, a chi spera, a chi lotta:

il vostro coraggio è un esempio.

La vostra resistenza, una lezione.

La vostra vita, un valore che non ha misura.













