Marano, una giornata di paura e lutto: rapina con sparatoria, scippo in strada e due morti in un incidente stradale

Una giornata segnata da violenza, insicurezza e tragedia ha colpito duramente la comunità di Marano. Tre gravi episodi, nel giro di poche ore, hanno scosso i cittadini e riacceso il dibattito sulla tenuta sociale e sulla sicurezza urbana.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 17,30 al corso Umberto, dove la storica gioielleria Pezzuto è stata presa di mira da due rapinatori armati. I malviventi, col volto coperto, hanno fatto irruzione nel negozi riuscendo a portare via alcuni preziosi. Durante la fuga, inseguiti dal proprietario, i banditi hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco per coprirsi la ritirata, seminando il panico tra i passanti. Per fortuna non si registrano feriti, ma la sparatoria in pieno centro ha generato paura e tensione. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili.

A poca distanza, poco dopo, un altro episodio di criminalità ha scosso la zona. In via IV Novembre, una donna è stata avvicinata da un uomo che, con una mossa fulminea, le ha strappato la collana dal collo prima di fuggire. Si tratta dell’ennesimo scippo in un’area dove i residenti lamentano da tempo un aumento dei reati predatori.

Ma il colpo più duro per la città è arrivato in serata, con la notizia di una tragedia stradale verificatasi a Rivisondoli, in Abruzzo. Due uomini, Maurizio Corrado e Dario Liccardo, entrambi originari di Marano e Mugnano, almeno da quanto si apprende da fonti investigative, hanno perso la vita in un terribile incidente. L’auto su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un autobus. L’impatto è stato violentissimo: per i due non c’è stato nulla da fare. Le autorità abruzzesi stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

