L’Italia dice no al nuovo piano pandemico dell’Oms

Condividi

Visite: 43

31 Visite

L’Italia rifiuta le modifiche al Regolamento Oms in caso di emergenze, come hanno già fatto gli Stati Uniti. Con una missiva del 18 luglio scorso il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha comunicato al direttore dell’Organizzazione il rifiuto dell’Italia reputando gli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale adottati dall’Oms «troppo vincolanti». Insomma, le correzioni dall’Agenzia delle Nazioni Unite «vanno nella direzione di un quadro giuridicamente vincolante per rispondere alle emergenze di salute pubblica». Questa è la sintesi del «rifiuto di parte italiana di tutti gli emendamenti adottati» sul tema della lotta alle pandemie alla 77ma Assemblea Mondiale della Sanità.

In precedenza già in precedenza gli Stati Uniti, proprio sotto la presidenza repubblicana di Donald Trump, si erano dissociati dalla rotta tracciata dagli esperti dell’Organizzazione mondiale della Sanità considerando i correttivi troppo «vincolanti». «Rischiano di interferire indebitamente con il nostro diritto sovrano di sviluppare la nostra politica sanitaria», aveva scandito in una lettera il segretario per la Salute, Robert F.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews