MARANO, CLIMA POLITICO PESANTE, “MINACCE VELATE”. IZZO: “PIANTEDOSI DECIDA IN FRETTA”

L’attesa’ per le decisioni del ministro Piantedosi hanno reso l’atmosfera nella politica locale asfissiante e anche in Consiglio Comunale si respira aria ” pesante” che spesso sfocia in “minacce” velate e non rispetto per chi ha fatto della coerenza il baluardo della sua azione politica.

La storia ha scritto con caratteri cubitali che non facemmo accordi con nessuno tranne che con ogni singolo cittadino e nelle nostre liste non furono candidati coloro che erano citati nei decreti di scioglimento.

Anche al ballottaggio non volemmo fare accordi con nessuno nonostante l’ inciucio subito da alcuni esponenti di Fratelli d’ Italia che appoggiarono Morra e la decisione celata di altre liste presenti nell’agone elettorale del primo turno portati a sostenere Morra.

Per noi la coerenza e il rispetto degli elettori, in assenza di modifiche dei programmi elettorali era ed é la nostra visione di politica e il risolvere i problemi annosi della città.

Non ci interessano salti della quaglia né essere funzionali alla amministrazione Morra che in questi due anni si é dimostrata incapace di programmare una qualsiasi soluzione dei problemi che attanagliano la nostra città.

Chiediamo soltanto la serenità e l’ agibilità di poter fare politica, dovendo rispondere solo ai cittadini nostri unici frequentatori in passato e nel presente.

Da qui l’invito alle autorità di fare presto le loro valutazioni che dovranno essere scevre da ogni condizionamento politico, ne va della credibilità dello Stato e del rispetto di ogni singolo cittadino.

Nota stampa di Michele Izzo Consigliere Comunale













