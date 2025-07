Arzano. Cimitero di auto rubate nella zona industriale: blitz dei carabinieri della locale tenenza

Condividi

In una vasta area, celata dalle rampe dell’Asse mediano, i militari dell’Arma hanno riscontrato la presenza diverse carcasse e vetture, evidente provento di natura illecita. La zona interessata si trova in via Pietro Nenni a Casoria a imbocco il del viale che porta al deposito dell’ex ACTP, nella campagna attraversata dalle rampe della SP1, in territorio arzanese. Tre carcasse di autovetture o forse più cannibalizzate da sfondo rappresenta uno dei problemi che affliggono l’area a nord di Napoli alle prese con i ladri di auto. . Dove ci sono carcasse di auto ci sono anche i luoghi utilizzati dai malviventi, vere e proprie squadre, per cannibalizzare le stesse vetture in pochissimo tempo o peggio ancora utilizzati come nascondiglio temporaneo per i cosiddetti “cavalli di ritorno”. I carabinieri di Arzano, dopo averle poste sotto sequestro, hanno avviato le ricerche dei proprietari e risalire ai ladri.













