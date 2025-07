Confermata in Appello la condanna a 8 anni per l’investitore di Rita Granata

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Antonio Riccio, 25 anni, ritenuto responsabile della morte di Rita Granata, travolta da un’auto in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, all’alba del 5 maggio 2024. La sentenza conferma integralmente quanto stabilito in primo grado.

Rita Granata, 27 anni, era appena scesa da un taxi e si stava avviando verso casa dopo una serata con le amiche, quando è stata investita dal veicolo condotto da Riccio intorno alle 4:15 del mattino. Il giovane, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato dal luogo dell’incidente, facendo ritorno solo diverse ore dopo.

Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime: trasportata inizialmente all’ospedale San Paolo, è stata poi trasferita d’urgenza a Nocera Inferiore, dove è deceduta l’8 maggio dopo tre giorni di agonia.

Antonio Riccio si trova attualmente agli arresti domiciliari. La sentenza di secondo grado rafforza il riconoscimento della gravità del comportamento dell’imputato, in particolare per l’omissione di soccorso e la fuga immediatamente successiva all’investimento.