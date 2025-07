America’s Cup, Nappi (Lega): si renda pubblico progetto, impedire errori nello smaltimento materiale colmata Bagnoli

Condividi

“In queste ore è in ballo il futuro non solo di Napoli ma di tutta la Campania, anche dal punto di vista economico. La soluzione, di cui sentiamo parlare da giorni, di utilizzare la residua capienza delle casse di colmata del porto di Napoli per i materiali di un dragaggio dell’area Bagnoli-Coroglio, rappresenta un errore gravissimo. Da un lato, questa soluzione non solo impedirebbe gli escavi nello scalo marittimo partenopeo per avere fondali più profondi ed adeguati alle navi commerciali ma addirittura li renderebbe ancora più ridotti. Dall’altro, non risolverebbe il problema dei sedimenti inquinati di Bagnoli-Coroglio, in quanto, come risulta da tutti gli studi scientifici, lo spazio individuato nel porto di Napoli è totalmente insufficiente per la loro collocazione. A questo punto – anche per garantire la trasparenza ad una vicenda così strategica – è necessario che il progetto sulla scorta del quale è stato ottenuto l’affidamento alla città di Napoli dell’America’s Cup, venga reso pubblico, così da coinvolgere tutti gli attori in campo e individuare, insieme, la scelta migliore e più sana. Non possiamo consentire che improvvisazione, fretta o qualcosa di peggiore, possano condurre al paradossale risultato di buttare via il bambino con l’acqua sporca”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

