Arzano. Consorzio Cimiteriale di Arzano, Casoria e Casavatore: parte la costruzione di 500 loculi e l’avvio della messaggistica istantanea per dialogare in tempo reale con l’amministrazione

Un cimitero a misura d’uomo con assunzioni, risanamento della casse e abbattimento della barriere architettoniche, è quello disegnato e portato avanti dal direttore Sabato Terracciano coadiuvato dal Presidente Luigi Pappadia e l’intero consiglio di amministrazione. Una vera e propria rivoluzione dopo un breve periodo di programmazione di approvare, concludere e dare il via definitiva a importanti provvedimenti e progetti. Innanzitutto con l’installazione di ascensori in manufatti multipiano ed altri impianti di sollevamento in fase di avvio di costruzione onde consentire ad anziani e diversamente abili di poter andare a trovare i propri cari defunti. Implementato anche il servizio di video sorveglianza e conclusi anche gli iter amministrativi per l’acquisizione al patrimonio consortile di circa 8000 loculi e diverse cappelle gentilizie con una vera e propria azione di ripristino della legalità con azioni di natura giudiziaria. Ma la vera novità è rappresentata oltre che dall’istituzione del nuovo portale web, dall’avvio della creazione del canale WhattsApp e mail che consentirà ai singoli utenti di poter dialogare con gli uffici cimiteriale in tempo reale. Conclusi i lavori per il nuovo front office all’ingresso del luogo Santo con l’abbattimento anche in questo caso, delle barriere architettoniche. Partite anche una serie di iniziative da parte del direttore Terracciano d’impulso del consiglio, a carattere giudiziario per dirimere dopo 50 anni circa, le controversie con le Arciconfraternite della Curia di Napoli già citate in diversi gradi di giudizio proprio dal consorzio. Provvedimenti e azioni tese a ridare lustro a un luogo che fino a pochi anni fa era considerato terra di nessuno. A dimostrazione le numerose denunce contro illegalità e malaffare che negli anni passati hanno consentito di scoperchiare delle vere e proprie cupole affaristiche.

